Позиция американской стороны по вопросу о продлении ДСНВ может поменяться из-за некоторых политических причин. Такое мнение в воскресенье, 27 декабря, выразил в интервью «Российской газете» заместитель министра обороны России Александр Фомин.Он напомнил, что российская сторона предложила Штатам продлить соглашение и приступить к совместной работе по подготовке нового договора, который учитывал бы все факторы, влияющие на стратегическую стабильность.- Однако у американцев другие приоритеты, в связи с чем они не проявляют заинтересованность в продлении договора о СНВ. В силу складывающейся политической ситуации в США, не исключаем, что позиция американцев по данному вопросу изменится, - отметил Александр Фомин.Он напомнил также, что срок действия текущего договора истекает 5 февраля следующего года и отметил, что Штаты продолжительное время реализуют курс, направленный на наращивание своей военной мощи, под «надуманными предлогами» отказываясь от своих договорных обязательств в сфере контроля над вооружениями.Замглавы российского военного ведомства отметила, что власти РФ также обеспокоены выходом США из Договора по открытому небу, однако, несмотря на это, договор сохраняет свой позитивный потенциал.