Дополнительные силы военной полиции России прибыли в воскресенье, 27 декабря, в район Айн-Иса в Сирии для стабилизации обстановки. Об этом сегодня на брифинге сообщил заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии контр-адмирал Вячеслав Сытник.- В последнее время мы отмечаем нестабильную обстановку в районе Айн-Исса. Для наращивания усилий по стабилизации обстановки на территорию сирийского района Айн-Иса прибыли дополнительные подразделения военной полиции РФ, - сообщил военнослужащий.Контр-адмирал в очередной раз призвал стороны, которые ведут в районе обстрелы, немедленно прекратить эскалацию.Вячеслав Сытник отметил, что до этого на переговорах с турецкой стороной было достигнуто соглашение о размещении совместных постов России и Сирии из-за нестабильной обстановки в данном регионе.