Следователи освободили юриста Фонда борьбы с коррупцией Любовь Соболь из изолятора после проведения проверки по уголовному делу о незаконном проникновении в квартиру. Об этом в воскресенье, 27 декабря, сообщил ее защитник Владимир Воронин.- Любовь Соболь в настоящее время на свободе, суда по мере пресечения не будет, - сообщил адвокат в интервью РИА Новости. На остальные вопросы Владимир Воронин отказался отвечать в связи с подпиской о неразглашении данных следствия.Как сообщал ранее сайт kp.ru, юриста Фонда борьбы с коррупцией доставили в отделение полиции и провели опрос в рамках доследственной проверки. Позже СК возбудил уголовное дело по статье о нарушении неприкосновенности жилища с применением насилия.По информации Следственного комитета, 21 декабря этого года несколько человек пытались проникнуть в квартиру пожилой женщины в Восточном административном округе Москвы. При этом они использовали форму сотрудников Роспотребнадзора. По словам старшего помощника главы столичного главка СК Юлии Ивановой, Соболь все-таки удалось проникнуть в подъезд дома и в указанную квартиру.ТЕМ ВРЕМЕНЕМЛюбе Соболь не дали вломиться в жилище \\"отравителя\\" НавальногоВслед за трусами с ядом команда блогера-оппозиционера пустила в ход плакаты \\"Ваш сосед убийца\\" (подробности)