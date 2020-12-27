Умер Борис Валуев, художник-сценограф театра «Сатирикон» в российской столице. Его не стало на 74-ом году жизни, сообщается в воскресенье, 27 декабря, на сайте театра.- Сегодня наш театр потрясла страшная утрата. Погиб Борис Леонидович Валуев, замечательный художник-сценограф, создавший более двадцати спектаклей «Сатирикона». Своим художественным стилем, добросовестным трудом и высочайшим вкусом он определял уровень культуры и лицо нашего театра, - сказала художественный руководитель культурного учреждения Константин Райкин.Он добавил, что Борис Валуев был его «нужнейшим соратником и другом в работе». Художник всегда твердо отстаивал свою позицию, бережно относился к своей работе и был настоящим «драгоценным мастером». Причина смерти Валуева не уточняется.Борис Валуев родился в Москве в 1947 году. Он закончил отделение проектирования интерьеров МВХПУ, после стал работать в качестве театрального художника, а в 1996 году пришел в театр «Сатирикон».