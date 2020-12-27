За минувшие сутки в Москве от двусторонней пневмонии нового типа и других осложнений заболевания COVID-19 скончались 76 пациентов столичных больниц с положительным результатом на коронавирус. Таким образом, по состоянию на вечер 27 декабря число умерших из-за коронавирусной инфекции в городе возросло до 10989 человек. Накануне сообщалось о смерти 73 больных.Об этом рассказали в оперативном штабе по мониторингу и контролю ситуации с коронавирусом в Москве. Умершие страдали сопутствующими заболеваниями – в частности, сахарным диабетом, гипертонической болезнью и хронической обструктивной болезнью легких (ХОБЛ).«В Москве скончались 76 пациентов с коронавирусом», - говорится в сообщении штаба.Всего же с начала вспышки COVID-19 в столице зафиксировано уже 786204 случая заболевания коронавирусной инфекцией, за минувший день медики выявили 6620 новых заразившихся с подтвержденным диагнозом. Полностью выздоровели и выписались из столичных больниц 604604 пациента, за сутки –5063.Оперативный штаб напоминает, что COVID-19 остаётся угрозой для жизни и здоровья москвичей. Ради собственного здоровья и здоровья окружающих соблюдайте социальную дистанцию и другие требования санитарных врачей. Если вы почувствовали симптомы ОРВИ, оставайтесь дома и не занимайтесь самолечением, вызовите доктора.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕВакцинация от коронавируса людей старше 60 лет в Москве стартует с 28 декабря 2020Сергей Собянин напомнил, что вакцинация от коронавируса людей старше 60 лет в Москве будет бесплатной. Запись открывается 28 декабря 2020 года (подробности).