За последние сутки в Москве зарегистрировали 6 тысяч 620 новых случаев COVID-19. Это не антирекорд, но прирост значительный.- За сутки госпитализированы 1 тысяча 798 пациента с COVID-19. На ИВЛ в больницах Москвы находится 552 человека. 10,8% среди заболевших - дети, 40,8% - люди в возрасте от 18 до 45 лет, 30,3% - от 46 до 65 лет, еще 13,3% - от 66 до 79 лет. Также 4,8% среди заболевших люди старше 80 лет, - говорится в сообщении Оперативного штаба столицы.В мэрии напоминает о необходимости соблюдения домашнего режима горожанам старше 65 лет и москвичам с хроническими заболеваниями, а также школьникам 6-11 классов и студентам, обучающимся дистанционно.За минувшие сутки в Москве скончались 76 пациентов с подтвержденным коронавирусом нового типа. Общее число летальных исходов после заражения коронавирусом в столице увеличилось до 10 989, свидетельствуют данные оперштаба.В Москве продолжается бесплатная вакцинация от коронавируса. Прививки уже доступны медикам, учителям, журналистам. Перечень категорий граждан постоянно расширяют. Так, с понедельника, 28 декабря, стартует вакцинация сотрудников общепита, коммунальных служб, преподавателей спортивных секций и сотрудников правоохранительных органов. Кроме того, с этого же дня вакцина станет доступна людям старшего поколения.- Минздрав России одобрил возможность прививаться от COVID-19 вакциной «Спутник V» гражданам старшего поколения. Это здорово. Потому что пожилые люди — самая большая группа риска, которая наиболее тяжело переносит болезнь. С понедельника мы открываем для них запись на вакцинацию. По себе скажу — это реально работает, - написал в своем блоге Сергей Собянин, мэр Москвы.Прививку смогут сделать все москвичи старше 60 лет. Запись на вакцинацию доступна на сайте. Кстати, прививочные пункты будут работать все Новогодние каникулы.По разным данным из-за пандемии коронавируса в России застряли от полутора до двух тысяч младенцев иностранных граждан, которые были рождены по программе суррогатного материнства. Из-за закрытых границ родители просто не могут прилететь в Россию. Большинство из них - граждане Китая. На днях одного из малышей вернули китайским родителям. Для этого последним пришлось обратиться в суд.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕПрививки коронавируса после 60 лет: Почему разрешили только сейчас и как подготовитьсяВрач-инфекционист Георгий Викулов рассказал о составе вакцины для пожилых (подробности)