Люди, переболевшие «затяжным коронавирусом», после выздоровления могут еще долго путать запахи или чувствовать несуществующие – в основном, неприятные.О таком необычном и долгосрочном последствии заболевания COVID-19 рассказал глава британской ассоциации отоларингологов (ENT UK), профессор Нирмал Кумар, который еще в марте говорил, что потеоя обоняния может быть одним из симптомов коронавирусной инфекции. По словам врача, тысячи переболевших «ковидом» британцев потом жалуются или на длительную потерю нюха (аносмию), или на паросмию – искажение восприятия запахов. Этот симптом профессор считает «очень странным и своеобразным».Так, по его словам, накануне он принял двух пациентов с паросмией, оба – медики. Один из них вместо всех остальных запахов ощущает только запах рыбы, другой чувствует запах гари, когда рядом нет источника дыма.Нирмал Кумар пояснил, что заболевание COVID-19 вызывается нейротропным вирусом, который «поражает нервы в области нёба», и «это становится шоком для нашей нервной системы», передает издание Sky News.Отмечается, что поддерживающая пациентов с расстройствами обоняния благотворительная организация AbScent в настоящее время собирает информацию об аносмии и паросмии, чтобы помочь ученым разработать действенные методы лечения этого недуга.А чтобы поскорее восстановить обоняние после коронавируса, специалисты организации советуют его «тренировать»: каждый день в течение двадцати секунд нюхать то, что пахнет приятно – например, розы, лимоны или гвоздику. Вдыхание таких ароматов поможет избавиться от такого неприятного побочного эффекта COVID-19.Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее переболевшие «ковидом» пациентки рассказали, чем может быть опасен коронавирус для женщин, а врачи назвали семь симптомов, при появлении которых следует немедленно сдать тест на наличие инфекции.