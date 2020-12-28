Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, какой будет погода в новогоднюю ночь на европейской части России. По его словам, к западу от Москвы будет тепло, а к востоку – холодно, причем разница составит до 20°C.«Будет большой температурный градиент на европейской части России: на западе от Москвы будет тепло, а на востоке – холодно, хотя расстояние совсем не большое. Получается, что на расстоянии одной тысячи километров температура будет отличаться на 15–20 градусов», - сообщил Роман Вильфанд в беседе с ТАСС.Он пояснил, что такая разница температур обусловлена взаимодействием антициклона и циклона, на стыке противостояния которых как раз будет находиться столица.«Например, к западу от Москвы, в Тверской, Брянской областях, ночью 1 января температура будет от нуля до плюс четыре градуса, отрицательных значений не будет», - уточнил Вильфанд, добавив, что в Нижнем Новгороде, Татарстане и других соседних регионах в новогоднюю ночь ожидается от -8 до -16°C.Напомним, сайт kp.ru писал, что в Москве на Новый год ожидается плюсовая температура — до +4°C — и дождь со снегом.