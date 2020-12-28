На Украине начали переписывать учебники с учетом «гендерного равенства». Такой новостью порадовал соотечественников министр образования и науки Сергей Шкарлет, уточнив, что изменения в школьные пособия должны быть внесены до 2024 года.«Этот процесс уже стартовал. Учебники уже переделывают с учетом гендерного равенства. Не только мама может раму мыть», - заявил украинский министр в интервью изданию strana.ua.Шкарлет отметил, что учебники переписывают в рамках международной инициативы равных прав и возможностей для всех «Партнерство Биарриц», реализация которой «курируется офисом первой леди Украины Елены Зеленской», и ведомство работает над изданием новых книг для школьников.Однако, по его словам, до переименования «папы» и «мамы» в пронумерованных родителей дело ещё не дошло: «Пока я такого не видел».«Нам не ставили задач по поводу «родителя №1» и «родителя №2», по поводу однополых браков. В этом соглашении речь идет о гендерных ролях», - уточнил Шкарлет.Напомним, как писал сайт kp.ru, в США и Европе еще десять лет назад из соображений толерантности и политкорректности решили заменить слова «отец» и «мать» на более нейтральный термин «родитель» – в знак «признания различных типов семьи».