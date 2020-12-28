Группа россиян с двумя детьми – грудным младенцем и 10-летним ребенком – из-за сильного снегопада и сугробов застряла на трассе в районе туристической горной области Златибор, расположенной на юго-западе Сербии.К счастью, к ним пришли на помощь местные спасатели, которые помогли нашим соотечественникам вытащить их микроавтобус из снежных заносов.Об этом сообщила пресс-служба сербского министерства внутренних дел. Уточняется, что инцидент произошел в воскресенье, 27 декабря, а в спасении туристов из России принимали участие восемь человек.«Восемь пожарных-спасателей на четырех автомобилях успешно эвакуировали младенца, десятилетнего ребенка и четверых взрослых», - говорится в заявлении ведомства, опубликованном на сайте МВД.К слову, ранее сайт kp.ru писал о самых запоминающихся и поразительных местах для отдыха в России.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕВсе еще не знаете куда поехать на отдых?Проект kp.ru собрал лучшие места для туристов в России (подробности)