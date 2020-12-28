Действующий президент США Дональд Трамп, который перед Рождеством убыл из Белого дома в свое поместье Мар-а-Лаго, где встретит также и Новый год, сообщил согражданам, что вернется в Вашингтон 6 января – в день, когда конгресс должен будет утвердить результаты прошедших 3 ноября выборов.При этом, объявляя дату приезда в столицу страны, Трамп призвал «не пропустить» его возвращение и заинтриговал обещанием некой информации.«Увидимся в Вашингтоне, округ Колумбия, 6 января. Не пропустите. Информация последует!» - написал американский лидер на своей странице в Twitter.Правда, он не стал уточнять, что именно имеет в виду. Кроме того, Трамп сообщил, что 4 января побывает в штате Джорджия, где собирается выступить на митинге в поддержку двух сенаторов-республиканцев, которые участвуют во втором туре выборов в сенат.