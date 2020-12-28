35% россиян рассказали, что в новогоднюю ночь загадают окончание пандемии коронавируса в новом году. 20% признались, что хотели бы найти чемодан с миллионом долларов, свидетельствуют результаты опроса сервиса Работа.ру.Более половины россиян (51%) загадают, чтобы они и их близкие люди были здоровы. Чуть меньше (44%) хоте ли бы получать высокую зарплату в новом году. 42% опрошенных хотят стать счастливыми. 28% россиян хотят в 2021 году приобрести квартиру, машину или загородный дом, а 23% хотят найти своё призвание.19% респондентов больше всего мечтают, чтобы 2021 год просто прошёл без катастроф и катаклизмов. 15% мечтают встретить свою любовь. 14% хотят отправиться в путешествие, а 10% загадают избежать заражения коронавирусом, сообщает РИА Новости.Для 7% россиян главной мечтой стала удалёнка на ещё один год. 2% мечтают наоборот поскорее вернуться в офис. Для 1% россиян главной целью наступающего года станет миллион подписчиков в социальной сети или билеты на концерт любимой группы.