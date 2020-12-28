В Баренцевом затонуло судно \\"Онега\\". Трагедия произошла в Архангельской области около Новой Земли. На борту было 19 рыбаков, двое уже спасены, сообщили в МЧС.По предварительной информации, судно, приписанное к Мурманской области, затонуло из-за обледенения, сообщает РИА Новости.Экипаж судна \\"Войково\\" пытается найти остальных рыбаков, на поиски направили ещё три судна.Информация о происшествии с судном \\"Онега\\" (порт приписки Мурманск) в акватории Баренцева моря вблизи Новой Земли Архангельской области поступила утром в понедельник.