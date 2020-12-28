В доме престарелых, расположенном в городе Мол бельгийской провинции Антверпен, уже 23 человека умерли от коронавируса за последние три недели, сообщил бургомистр города Вим Кайерс. Вчера, 27 декабря, сайт KP.ru сообщал о 18 погибших.- Ещё пять человек, сдавших позитивные тесты на коронавирус, скончались, таким образом, всего умерли 23 человека, - цитирует главу города агентство Belga.После празднования Дня святого Николая 6 декабря заражение коронавирусом обнаружили у 121 постояльца дома престарелых и 36 сотрудников заведения.Власти города предполагают, что виной всему стал сыгравший роль святого Николая волонтёр. Через несколько дней после того, как он поздравил пожилых постояльцев учреждения, у него выявили заражение коронавирусом.Отмечается, что многие из участников праздника подошли к мерам безопасности безответственно и не соблюдали необходимые меры предосторожности.