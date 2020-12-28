Хоккеисты молодежной сборной России проиграли со счетом 0:2 свой второй матч на чемпионате мира 2021 в Канаде. Команде Игоря Ларионова не удался поединок против Чехии - соперник весь матч играл о жесткой обороны. Именно \\"автобус\\" перед воротами, по мнению нашего наставника, стал одной из причин поражения в этой игре:- Трудно сейчас дать комментарий, потому что после игры очень много эмоций. Нужно время, чтобы туман осел, разобраться в причинах (поражения). Изначально можно сказать, что контроль игры, контроль шайбы был у нас, но две пропущенные контратаки стоили нам голов, - говорит Ларионов в эфире канала \\"Матч ТВ\\".Но даже несмотря на это поражение у тренера нашей молодежки нет претензий к игрокам - они действовали хорошо. Но вот соперник выбрал такую тактику, которая позволила им одержать победу. И все-таки наш наставник сохраняет оптимизм по поводу наших перспектив на турнире, благо теперь будет время разобрать ошибки, которые случились в игре против Чехии:- Нам не хватило именно тех «грязных» голов, которые в таких матчах случаются. Когда команда явно обороняется, «строит автобус» перед своими воротами. Нам не хватило тех голов, которые забиваются там, где больно, где горячо, нужно подставить клюшку и добить.Действовали наши парни, говорит Ларионов, хорошо. И даже лучше, если проигрыш у команды произойдет на таком раннем этапе как сейчас.- В целом по усилиям, по отдаче, по энергетике и энтузиазму вопросов нет. Естественно, это чемпионат мира, он состоит из побед и поражений. Может быть, это (поражение) хорошо на раннем этапе. В любом случае мы ожидали сложный матч, не было никакой недооценки. У нас будет время разобраться, подумать, чтобы в спокойном режиме сделать выводы и подготовиться к двум следующим матчам в группеСвой третий матч на молодежном чемпионате мира сборная России проведет послезавтра. Рано утром 30 декабря в 5:30 по московскому времени российская команда встретится с Австрией. Двумя днями ранее, напомним, сборная России стартовала с победы на МЧМ-2021. В первой игре турнира россияне победили США со счетом 5:3.