Медицинские маски, мебель и домашняя техника вошли в перечень наиболее популярных товаров на «Авито» в уходящем 2020 году. Об этом в понедельник, 27 декабря, сообщили в пресс-службе сервиса для размещения объявлений.Эксперты компании выбрали из списка самых популярных запросов на сайте десять наиболее актуальных товаров. В топ-10 включили медицинские маски, диваны, телевизоры, холодильники, игровую приставку PlayStation 4, ноутбуки, столы, iPhone, а также велосипеды и кроссовки.- Конечно, одним из наиболее популярных товаров и символом этого года стала медицинская маска. За 2020 год на «Авито» маски покупали в семь раз чаще, чем в 2019 году, - цитирует РИА Новости слова представителей сервиса.За январь-март 2020 года самым популярным товаром среди жителей России стал диван: на протяжении этого времени он не опускался в рейтинге ниже третьего места, продажи диванов выросли на 23 процента. Так почти весь год среди востребованных товаров находился телевизор.В июне после выхода из режима самоизоляции на первое место в запросах переместился холодильник. Он сумел сохранить свое лидерство до октября включительно. Аналитики предполагают, что россияне в этот период активно занимались обустройством кухни. Продажи холодильников на «Авито» в уходящем году выросли на 25 процентов.На фоне «удаленки» популярностью также стали пользоваться ноутбуке, компьютерные столы и кресла, продажи которых увеличились на 30-34 процента. С мая по июнь на первое место в рейтинге запросов пользователей вырвались велосипеды. В основном россияне покупали их для дачных велопрогулок с родными или друзьями.