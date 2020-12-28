Отёки лодыжек могут указывать на повышенное давление, а также заболевания сердца и сосудов, сообщили учёные британской благотворительной организации Blood Pressure UK. Специалисты также отметили, что повышенное кровяное давление заставляет сердце работать с большей нагрузкой.- С течением лет это дополнительное усилие может привести к тому, что сердечная мышца станет толще и станет менее эффективной при циркуляции крови. Это позволяет жидкости скапливаться в ваших лодыжках, что приводит к их опуханию, - приводит слова учёных издание Express.Отёк лодыжек также может оказаться побочным явлением от приёма некоторых лекарственных препаратов, которые прописывают при повышенном кровяном давлении. Например, от блокаторов кальциевых каналов.В некоторых случаях лодыжки могут отекать из-за нарушения работы печени или почек.