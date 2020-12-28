Российский президент Владимир Путин поручил кабинету министров страны рассмотреть вопрос о выделении в наступающем 2021 году финансовой поддержки кинематографу объемом не ниже уровня 2019 году. Об этом говорится в понедельник, 28 декабря, на официальном сайте Кремля в перечне поручений главы государства по дополнительной поддержке организаций культуры в 2021-2022 годах.- Следует рассмотреть вопрос о выделении ассигнований из российского бюджета на финансирование в 2021 году основного мероприятия «Сохранение и развитие кинематографии», которое относится к государственной программе России «Развитие культуры» на уровне не ниже уровня 2019 года, - говорится в поручении Путина.Отчитаться по данном вопросу российское правительство должно не позднее 30 января следующего года.Напомним, что в октябре текущего года российский лидер Владимир Путин предложил в условиях пандемии коронавирусной инфекции поддерживать преимущественно те предприятия кинопроката, которые показывают отечественные кинокартины.