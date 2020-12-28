Власти Азербайджана заявили, что один военнослужащий был убит в результате нападения армянской «вооруженной группировки» на позиции азербайджанских военных на территории Нагорного Карабаха. Об этом в понедельник, 27 декабря, сообщило министерство обороны страны.- Примерно в 15:30 (14:30 по московскому времени) незаконная вооруженная группировка Армении или оставшийся на территории отряд из шести остатков ВС Армении совершили нападение на подразделения азербайджанской армии близ села Агдам в Ходжавендском районе, - говорится в заявлении военного ведомства.По его данным, в результате атаки погиб один военнослужащий, еще один получил ранение. Пострадавшего эвакуировали в медицинское учреждение, его жизни ничего не угрожает.В Минобороны Азербайджана отметили, что военные смогли ликвидировать шестерых нападавших.Минобороны Армении, в свою очередь, заявляет, что в Карабахе не зафиксировано ни одного инцидента с военными непризнанной Нагорно-Карабахской республики.Напомним, в конце сентября этого года в Карабахе вновь обострился конфликт между Арменией и Азербайджаном. Боевые действия привели к жертвам среди мирного населения. В ноябре лидеры России и Азербайджана и премьер-министр Армении заключили соглашение о прекращении военных действий в Карабахе. По условиях трехстороннего заявления, стороны должны обменяться пленными и телами погибших, Армения передать Азербайджану несколько районов. Кроме того, в регион ввели российских миротворцев.