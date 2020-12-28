Армянское министерство обороны заявило, что в Нагорном Карабахе за минувшие сутки не было зафиксировано ни одного инцидента с военнослужащими. В заявлении армянского военного ведомства в понедельник, 28 декабря, опровергается информация о возобновлении боевых действий между армянскими и азербайджанскими военнослужащими близ села Тог Гадрутского района, которая появилась в некоторых СМИ.- Село Тог находится под полным контролем азербайджанских вооруженных сил. Армия обороны Карабаха строго соблюдает режим прекращения огня, ни одно подразделение на данном участке ни в каких операциях не участвовало. Не было зафиксировано ни одного инцидента, связанного с подразделениями Армии обороны, - говорится в сообщении.Несмотря на это, в министерстве обороны Армении заявили, что армянская сторона пытается дополнительно уточнить сведения и детали данной информации.Как сообщал сайт kp.ru, Азербайджан сегодня заявил о нападении армянской «вооруженной группировки» на позиции азербайджанских военных в Карабахе. Минобороны страны сообщило, что в результате погиб один военнослужащий, еще один был госпитализирован с ранением.