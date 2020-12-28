Загрязнения рек и почвы, горящие свалки, несанкционированная добыча недр - ни для кого не секрет, что все это наносит окружающей среде вред. Этими и другими проблемами в нашем регионе занимается Межрегиональное управление Росприроднадзора по Саратовской и Пензенской областям. С февраля ведомство возглавляет Олег Медведев, до этого занимавший аналогичную должность в Крыму. Несмотря на то, что с момента официального вступления Олега Валериевича в должность прошло меньше года, уже было сделано немало: по итогам года, и саратовское, и пензенское отделение продемонстрировали отличную работу. Глава управления рассказал подробнее о специфике работы в двух регионах:- И у Пензенской, и у Саратовской областей есть свои особенности, которые определяют работу в них. Через Саратовскую область протекает одна из крупнейших рек в нашей стране - Волга. Поэтому на территории региона реализуется федеральный проект «Оздоровление Волги» (является частью нацпроекта «Экология»). Его цель - сокращение в три раза доли загрязненных сточных вод и ликвидация нанесенного природе ущерба. В Пензенской области тоже есть река Сура и другие водные объекты, требующие надзора. Но основные проблемы связаны с сельскохозяйственной и животноводческой видами деятельности, активно развивающимися на территории региона.Тема обращения с отходами - больное место для обоих регионов. С данной проблемой, как и с другими, надо работать: выявлять точечные проблемы, принимать меры, проводить результативные контрольно-надзорные мероприятия, искать системные недоработки, которые приводят к печальным последствиям.К подобным системным недоработкам отнести работу с образователями отходов и с лицензиатами. Лицензия на обращение с отходами выдается предприятиям бессрочно, но это не значит, что после выдачи Росприроднадзор не сможет аннулировать ее. Это процесс сложный, но порой необходимый: у некоторых предприятий, имеющих лицензии, необходимое оборудование есть только на бумаге. Кто и как выдал им лицензию - вопрос, который должны задавать уже другие ведомства.- В этом году мы получили более 50 заявлений на лицензии и выдали только одну на реальное оборудование и производственные мощности. Документ получил завод по утилизации автомобильных шин. Есть и другие проблемы: несанкционированные свалки, сброс недостаточно очищенных сточных вод. Последнее в Пензенской области - довольно частое явление. К концу этого года управление оценило общий ущерб, нанесенный водным объектам, почти в 100 миллионов рублей, ведётся работа по предъявлению данной суммы нарушителям к оплате. Эта сумма - не только показатель работы Росприроднадзора в регионе, но и сигнал другим предприятиям, что их нарушения не останутся безнаказанными.Межрегиональное управление - это не просто территориальное подразделение, отвечающее за два региона, это часть большого федерального органа исполнительной власти - Росприроднадзора. Задачи перед управлением ставит Центральной аппарат, он же и занимается кадровыми вопросами.- Руководители регионов в нашей организации работают по контрактной системе. Когда действие контракта заканчивается он может быть продлен или разорван. Также служащего могут перевести в другой регион – все эти вопросы решаются главой Росприроднадзора Светланой Радионовой. Мой контракт подписан на три года, хотя с февраля я слышал немало версий о том, сколько пробуду на новом месте: сначала ходили слухи, что я якобы приехал на полгода только для решения кризисных задач, потом, что до сентября, до ноября или до января 2021. Кто и почему высказывает такие версии и пытается убедить в этом других, можно легко предположить. Одно могу сказать точно: позиция территориального органа по отношению к недобросовестным природопользователям не поменяется.Весной этого года свой пост по собственной инициативе покинул руководитель по Пензенской области. Его место летом занял Михаил Юрьевич Маркин - человек деятельный, молодой, но опытный.- Сейчас он находится в статусе и.о. заместителя, но, надеюсь, в скором времени будет принято решение о его назначении. За полгода, пока Михаил Юрьевич руководит региональным подразделением, удалось добиться немалого: в частности, в регионе были подняты те вопросы, которыми до этого никто не занимался годами. С начала года его подразделение провело 44 проверки и 105 рейдов, наложило 114 штрафов на сумму 3 223 500 рублей.Заместителем руководителя по Саратовской области является Елена Анатольевна Курганова, которая курирует такие направления работы, как надзор и контроль. С начала года ее подразделение провело 156 проверок и 225 рейдов, наложило 309 штрафов на сумму 1 913 000 рублей, предъявило 13 ущербов на сумму более 22 миллионов рублей.- Я был знаком и с бывшим руководителем по Саратовской области Андреем Андрющенко, поскольку мы работали в одной сфере. В последний раз мы общались с ним в феврале, когда я возглавил Межрегиональное управление, а Андрющенко оставил должность. С того момента больше не разговаривали даже по телефону, - отмечает Медведев.Поэтому говорить о влиянии со стороны бывших руководителей не приходится, а информационную поддержку новому главе управления обеспечивают, в основном, специалисты и начальники подразделений с многолетним опытом – благо, таких оказалось достаточно в обеих областях.Упорной работе не помешала даже пандемия коронавируса. Конечно, без изменений не обошлось: были ограничены личные приемы граждан, контрольно-надзорные мероприятия также проводятся с учетом эпидемиологической ситуации.- Центральный аппарат Росприроднадзора прислал в помощь более чем необходимое количество средств индивидуальной защиты, антисептики и многое другое. Пользуясь возможностью, передаю слова благодарности за заботу о коллективе непосредственно руководителю Росприроднадзора Светлане Геннадьевне Радионовой.В завершении нашего разговора Олег Валериевич пожелал обратиться к предприятиям, чья деятельность так или иначе наносит вред окружающей среде.- Уменьшение негативного влияния - это не дань моде, а жизненная необходимость. Экологическая безопасность - это ежедневный труд. Нарушения и чрезвычайные происшествия сами по себе не случаются, за них всегда кто-то несет ответственность, поэтому лучше предупредить их, чем устранять последствия. Призываю более ответственно подходить к экологическим вопросам. Здесь живем мы, и здесь будут жить наши дети. Мы все равно пойдем по принципу экологичности, мы никуда от этого не денемся.