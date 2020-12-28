Блюда, который традиционна появляются на новогодних столах жителей России, содержат в себе четверть элементов периодической системы Менделеева. Об этом в понедельник, 28 декабря, сообщили ученые из МИРЭА — Российского технологического университета.Так, в любимом всеми салате оливье и заливной рыбе специалисты выявили рубидий. Большое количество данного вещества – примерно 369 микрограммов – также обнаружили в фаршированной картофелем и черносливом утке.В оливье ученые нашли и цирконий, а также еще 23 элемента периодической системы Менделеева.- Опасаться присутствия опасных веществ не следует. Они содержатся в микродозах и входят в естественный состав продуктов питания, - подчеркнули эксперты, пишет РИА Новости.Ученые также уточнили, что в исследовании фигурировал чистый состав продуктов, но в домашних условиях количество химических элементов может оказаться куда больше. Например, определенные опасные вещества могут попасть в продукт из водопроводной воды, соусов или приправ.Ранее эксперты Роскачества перед Новым годом рассказали, как правильно выбрать красную икру и не нарваться на подделку.ПО ТЕМЕКак накрыть новогодний стол из 10 блюд на тысячу рублейЖурналист kp.ru Евгений Проскуряков делится секретами: даже на эти деньги можно приготовить салаты, закуски и хрустящую запеченную курочку (подробности)