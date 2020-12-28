Президент России Владимир Путин поручил правительству выделить дополнительные деньги на организацию трансляций из кинозалов, а также определить необходимые формы компенсации и объёмы субсидий для регионов России, чтобы выполнить задачу по поддержке культуры. Об этом сообщается на сайте Кремля.- Правительству РФ совместно с органами исполнительной власти субъектов РФ определить объемы и формы компенсации (при необходимости) расходов и выпадающих доходов бюджетов субъектов Российской Федерации, возникающих в связи с исполнением настоящего перечня поручений, - сказано в заявлении пресс-службы Кремля. В сообщении перечислены все утверждённые президентом меры государственной поддержки для организаций, осуществляющих в 2021 и 2022 годах отдельные виды культурной деятельности в Российской Федерации.За исполнение поручения ответственен председатель правительства России Михаил Мишустин. Доклад о выполнении кабинет министров должен предоставить не позже 28 февраля 2021 года.