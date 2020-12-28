Бухгалтер, менеджер кадровой службы, таксист – все эти профессии в ближайшие десять лет утратят свою популярность. Такой прогноз сделал президент сервиса по поиску работы SuperJob Алексей Захаров. Эксперт перечислил направления, в которых в скором времени значительно сократится занятость.По словам Захарова, фискальные органы активно внедряют цифровые технологии, а пандемия коронавируса и удаленный режим работы только ускорили этот процесс. В связи с этим, профессия бухгалтера в скором времени станет не так востребована.«Количество главных бухгалтеров тоже снизится в пять раз. Более профессиональные, работая удаленно, будут вести по три, пять, десять небольших организаций, и это будет нормой. Стремительно развиваются аутсорсинговые бухгалтерские сервисы. Иметь «своего» главного бухгалтера в малом и среднем бизнесе будет непозволительной, неразумной роскошью», — цитирует эксперта RT.Захаров добавил, что та же участь ждет сотрудников кадровой службы, поскольку весь документооборот становится электронным.Помимо этого, эксперт отметил, что вероятнее всего, снизится спрос на водителей такси и дальнобойщиков, поскольку транспорт со временим станет беспилотным.«Большинство с удовольствием пересядут на беспилотный транспорт. Это будет гораздо дешевле и намного безопаснее», — уверен Алексей Захаров.Напомним, ранее сервис по поиску работы провел опрос среди руководителей и установил, что около трети российских организаций планируют освободить своих сотрудников от работы 31 декабря, передает Москва 24.