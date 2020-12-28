В преддверии Нового года мошенники придумали новый способ обмана клиентов банков. Злоумышленники, притворяясь сотрудниками кредитных организаций, во время телефонного разговора предлагают россиянам открыть ссылку, которая якобы содержит информацию о выгодных вкладах. При переходе по отправленной мошенниками ссылке клиенты передают преступникам логин и пароль от своего личного кабинета в банке, сообщает в понедельник, 28 декабря, издание «Коммерсантъ».На новую схему мошенничества перед Новым годом начали жаловаться клиенты сразу нескольких крупных кредитных организаций. Мошенники звонят гражданам и сообщают, что в банке якобы появился новый валютный вклад с повышенной ставкой, которого пока что нет на сайте, но который уже можно открыть, если пройти по ссылке.Пока что неизвестно, попытался ли кто-то воспользоваться таким «выгодным предложением». Один из клиентов банка, которому позвонили злоумышленники, сразу вспомнил многочисленные предупреждения о мошенничестве и сам перезвонил в кредитную организацию.- Суть в том, что жертве присылают ссылку на сайт, который очень похож на страницу входа в личный кабинет в банке. Клиент вводит там свои логин и пароль от личного кабинета, и они становятся известны преступникам, - рассказал управляющий компании RTM Group Евгений Царев.Появление такой схемы эксперты объясняют тем, что в преддверии Нового года многие кредитные организации традиционно предлагают клиентам вклады с повышенной доходностью в рамках специальных праздничных акций.Ранее россиян предупреждали о способе мошенничества перед «черной пятницей»: злоумышленники пытаются обмануть своих жертв предлогом акций и предложений от крупных банков и ритейлеров.