Эксперты Роскачества рассказали, на что следует в первую очередь обратить внимание при выборе красной рыбы.Первым правилом покупки солёной красной рыбы специалисты назвали внимание к её цвету: он должен быть равномерным, без разводов, коричневых или жёлтых пятен. Пятна могут указывать на окисление жира. Кроме того, слишком яркий розовый цвет рыбы говорит о применении красителей при засолке.На поверхности форели и сёмгу должна быть умеренно плотная мышечная ткань без повреждений. На низкое качество рыбы может указывать расслоение волокон.Кроме того, эксперты призывают внимательно изучать состав, указанный на упаковке. В нём должны быть вписаны только рыба и соль, однако по техническому регламенту допустимо небольшое содержание консервантов: не более 200 миллиграмм сорбиновой и бензойной кислот на один килограмм рыбы.Качественнее всего солёная рыба, приготовленная из охлажденного сырья. Однако это не всегда безопасно, поэтому часто производители используют замороженную рыбу. По техрегламенту к приготовлению в замороженном виде подходят гольцы, горбуша, кета, кижуч, нерка, сима и чавыча. Атлантический лосось, сёмгу и форель можно готовить в охлаждённом виде.Специалисты также рекомендуют выбирать продукт в вакуумной упаковке, в ней легче сохранить товар и защитить от окисления.Ранее сайт KP.ru сообщал, что в салате оливье нашли рубидий и цирконий.