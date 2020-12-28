Американский бизнесмен и основатель компании \\"Baring Vostok\\" Майкл Калви сообщил, что вернулся к работе на должности главы фонда.- Я вернулся на работу, да, - заявил Майкл Калви в интервью \\"Интерфаксу\\".Он также отметил, что позже сообщит о своих планах, будет ли он продолжать инвестиционную деятельность в России после суда.Ранее сайт KP.ru cообщал, что 15 февраля основателя крупнейшей инвестиционной компании Baring Vostok задержали в Москве. По одному делу вместе с американским бизнесменом были задержаны ещё пять человек.Майкла Калви обвиняли по делу о хищении 2,5 миллиарда рублей у банка \\"Восточный\\". В 2015 году банк предоставил кредит \\"Первому коллекторскому бюро\\". Спустя два года руководство банка согласилось, чтобы должник расплатился не деньгами, а пакетом 59,9% акций люксембургской компании International Financial Technology Group S.C.A. (IFTG), который оценили в три миллиарда рублей, хотя его рыночная стоимость не превышала 600 тысяч рублей. В результате 2,5 миллиарда остались у коллекторов, а банк утратил право требовать их возврата.12 ноября Верховный суд освободил из-под домашнего ареста Майкла Калви и снял арест с имущества других фигурантов дела. Суд учёл переквалификацию обвинений со статьи \\"Мошенничество\\" на \\"Растрата\\" и отказ потерпевших от имущественных требований.