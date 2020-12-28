Промедление в решении российского президента Владимира Путина сделать прививку от коронавирусной инфекции никоим образом не отражается на доверии к отечественной вакцине. Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в понедельник, 28 декабря, в ходе беседы с журналистами.Пресс-секретарь российского лидера отметил, что в государстве уже началась вакцинация населения, растет производство препаратов от заболевания.- Мы не усматриваем здесь никакой связи с промедлением президента. После заключения Минздрава по одной вакцине. Потом последуют другие вакцины, и потом и президент примет решение, - отметил Дмитрий Песков.Он также сообщил, что Владимир Путин ранее не мог принять участие в вакцинации от коронавируса без заключения о безопасности прививки для людей старше 60 лет.Ранее Песков говорил, что российский президент намерен сделать прививку от коронавируса, глава государства просто ждал завершения всех формальностей.Накануне министерство здравоохранения одобрило применение российского препарата «Спутник V» для вакцинации от коронавируса людей старше 60 лет. Вакцинация данной группы населения стартовала в Москве с 28 декабря.