Врач и телеведущий Александр Мясников считает, что человечество ожидает не простой год, в котором пандемия станет самым страшным событием.- Меня сеи час часто просят делать прогнозы на следующий год. Коронавирус будет идти своим чередом, распространяться, мутировать и при этом вырождаться в банальное ОРЗ. Как всегда и было до этого в веках,- сказано в публикации Мясникова в его Instagram.Телеведущий также заявил, что в России ситуация будет трезво переосмыслена. Мясников считает, что мир может допустить фатальную ошибку с COVID-19 в 2021 году, \\"взяв на щит\\" мутации коронавируса, \\"продолжая запугивать\\" людей.Ранее сайт KP.ru сообщал, что Александр Мясников считает самой вредной привычкой для здоровья. По мнению телеведущего, людям следует гулять в любое время года, подбирая при этом нужную одежду. Главной ошибкой во время лечения от коронавируса врач назвал неправильный подбор лекарств.