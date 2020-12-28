Детский психолог Наталья Наумова объяснила, как сохранить веру ребенка в чудеса и Деда Мороза, но при этом корректно объяснить, что заказанный волшебнику подарок слишком дорогой.- Нужно стараться сохранить веру детей в чудеса и в Новый год. У всех свои традиции: кто-то спрашивает, что подарить, кто-то делает сюрприз. Но ребенок должен верить, что Дед Мороз приносит ему подарок за то, что вел себя хорошо, достигал целей, - рассказывает ФАН психолог.Если же ребенок вел себя плохо, то подарок все равно нужно положить под елку.Родителям нужно проговаривать: «Мы тебя любим любым, мы принимаем тебя таким, какой ты есть, а общество, и Дед Мороз в том числе, смотрят на твои поступки. Если ты хочешь хороший подарок, то необходимо хорошо потрудиться, — рассказала эксперт.Если ребенок старается, но успехи незначительные, то родители должны оказывать поддержку еще активнее. Ведь для кого-то «пять» очень легко, а кому-то «три» дается с трудом.Выбирать презент стоит исходя из интересов адресата, а вот если заказанный волшебнику презент оказался слишком дорогим, то стоит корректно объяснить возникшие сложности.Можно сказать, что у Деда Мороза много деток, ему нужно всем подарить подарки и такой большой сюрприз он не сможет принести.Если же родители не скрывают, что дарят подарки сами, то можно открыто объяснить, что данная покупка не вписывается в семейный бюджет.- Можно рассказать детям, как зарабатываются деньги. Когда ребенок вырастет, он будет финансово грамотным, - заключила психолог.Если же ребенок спрашивает существует ли Дед Мороз, то есть два периода, когда можно сказать, что волшебный персонаж — выдумка. Впервые это может случиться еще в дошкольном возрасте, советует в беседе с Пятым каналом детский и семейный психолог, кандидат наук, доцент СПбГУ Наталья Искра.