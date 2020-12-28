В среду, 30 декабря, для въезда в Турцию станет обязательным наличие справки об отрицательном результате ПЦР-тестирования на коронавирус. Пресс-служба авиакомпании Turkish Airlines отмечает, что справку обязаны иметь все, кто прибыл в страну авиатранспортом.Ранее, как сообщал сайт KP.ru, министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджа заявил, что все пассажиры, прибывающие в Турцию воздушным транспортом, будут должны с 28 декабря предоставить справку об отсутствии коронавируса.- В соответствии с действующими в республике правилами, пассажиры, летящие авиарейсами в Турцию или другую страну через Турцию, должны предъявить справку с отрицательным результатом ПЦР-теста на коронавирус, сделанную не ранее чем за 72 часа до полета. Правило вступает в силу с 12:00 30 декабря 2020 года по местному времени. Пассажирам младше 6 лет справка не потребуется, - сказано в заявлении авиакомпании.Пассажиров без справки не пустят на рейс. Справка должна быть предоставлена на английском языке.