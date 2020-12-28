Министерство обороны России опубликовало календари на 2021 год с фотографиями бойцов спецподразделений в реальной работе и новейшей российской военной техники. Оба календаря опубликованы на сайте Минобороны.Календарь с фотографиями бойцов Вооружённых Сил России называется \\"Информации и патронов много не бывает\\", а календарь, посвящённый военной технике, носит название \\"Поражая цели и воображение\\". К иллюстрациям каждого месяца дополнительно написаны лаконичные крылатые фразы спецподразделений.- Впервые, на страницах календаря, Минобороны России показывает изображение разведывательно-ударного комплекса БПЛА \\"Иноходец\\", а также красоту таких образцов техники, поступающей на вооружение российской армии, как многофункциональный истребитель Су-57, боевая машина поддержки танков БМПТ-72 \\"Терминатор\\", тяжелая БМП \\"Армата\\" Т-15 и другие, - сказано в сообщении Минобороны.