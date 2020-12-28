Морская авиация Северного флота направил противолодочный самолёт Ил-38 в район Баренцева моря, где сегодня, 28 декабря, утром затонуло рыболовное судно \\"Онега\\" с 19 рыбаками на борту. Об этом KP.ru сообщили в Минобороны.На борт Ил-38 загрузили оборудование для спасения людей из моря. Применить авиацию в операции сложно из-за короткого светового дня и трудных погодных условий. На месте, где ищут рыбаков, волны достигают высоты в четыре метра, а температура воздуха минус 20 градусов.Напомним, сообщение о крушении корабля поступило около 7:30 утра. Двух рыбаков удалось спасти. Одного члена экипажа нашли погибшим. Для спасения рыбаков задействовали пять судов.Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту затопления рыболовецкого судна \\"Онега\\" в Баренцевом море по ч. 3 ст. 263 УК РФ (\\"Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного, воздушного, морского и внутреннего водного транспорта и метрополитена\\").