Специалисты Всероссийского центра изучения общественного мнения провели опрос и выяснили, кого жители России считают героями уходящего 2020 года. Об этом сообщается на сайте ВЦИОМ в понедельник, 28 декабря.По мнению опрошенных россиян человек, который мог бы олицетворять «героя 2020 года», является честным, порядочным и справедливым (так ответили 13 процентов респондентов), активным, коммуникабельным, инициативным и целеустремленным (восемь процентов), а также храбрым, смелым и бесстрашным, с сильным характером (еще восемь процентов).Из предложенных вариантов к героям этого года жители России отнесли врачей и медицинских работников (55 процентов), сотрудников МЧС, которые спасают людей в чрезвычайных ситуациях (31 процент), а также ученых-вирусологов, которые разрабатывают вакцины (22 процента).«Антигероями» уходящего 2020 года россияне считают спекулянтов, повышающих цены на лекарственные препараты и устраивающих искусственный дефицит (44 процента), а также паникеров, которые представляют ситуацию хуже, чем она есть (30 процентов). 30 процентов опрошенных заявили, что считают «антигероями» всех, кто попал в список, предложенный ВЦИОМ: политиков, которые делают карьеру на критике мер против коронавируса, ковид-диссидентов и глав регионов, которые не справляются с распространением заболевания.ПО ТЕМЕЧеловек года — роспотребнадзоровец, тенденция года — удаленка: экономисты подвели итоги 2020-гоШесть экспертов ответили на вопросы анкеты kp.ru (подробности)