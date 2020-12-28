Двое сотрудников правоохранительных органов погибли при нападении неизвестного в Грозном. Нападение на сотрудников патрульно-постовой службы произошло на улице Мира в понедельник, 28 декабря, пишет агентство ТАСС.Один боевик ликвидирован в столице Чеченской Республики в ходе перестрелки, передает источник издания в правоохранительных органах. Другой источник добавил, что на проспекте на правоохранителей напал вооруженный боевик.Источник «КП - Северный Кавказ» сообщил, что один сотрудник ППС погиб на месте, второй скончался от полученных ран. На место происшествия стянуты дополнительные силы. Известно, что нападавший был вооружен ножом, его ликвидировали в результате ответного огня.В настоящее время на месте случившегося работают сотрудники правоохранительных органов, следователи уже оцепили место происшествия и устанавливаются все детали и обстоятельства нападения.