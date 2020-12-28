Северная Осетия последней из российских регионов объявила 31 декабря выходным. Об этом в понедельник, 28 декабря, сообщили в пресс-службе главы и правительства субъекта государства.- Тридцать первое декабря на территории региона будет выходным днем, - говорится в сообщении.Таким образом, абсолютно все российские регионы приняли решение отдыхать в последний день уходящего 2020 года.Напомним, что в октябре этого года глава российского правительства Михаил Мишустин подписал постановление, согласно которому 31 декабря 2021 года будет выходным днем.Накануне российский президент Владимир Путин поддержал идею фракции «Единая Россия» сделать 31 декабря 2020 года днем отдыха. Президент отметил, что поддержать эту идею на федеральном уровне нельзя так быстро по действующему законодательству, однако регионы на местах могут принять такое решение.