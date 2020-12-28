Бензин в 2021 году не поднимется в цене выше инфляции, об этом сообщил российский вице-премьер Александр Новак. Он пообещал, что правительство будет следить за стабильностью цен на топливо. Это будет возможно благодаря демпферу, уточнил Новак.«Несмотря на те колебания, которые были на мировых рынках, у нас создан необходимый инструмент, принято законодательство. Этот инструмент … позволяет демпфировать те колебания, которые существуют на мировых рынках, имея в виду, что цены на внутреннем рынке должны быть стабильными, колебаться в пределах инфляции», цитирует вице-премьера телеканал «Россия-24».Новак отметил, что инструмент, о котором он упомянул, был создан по поручению президента Владимира Путина, принят Госдумой, правительство занималось подготовкой этого документа.Вице-премьер отметил, что по опыту 2019 и 2020 годов он показал свою эффективность, поэтому кабмин будет и дальше, опираясь на него, внимательно смотреть, чтобы и в будущих годах цены на нефтепродукты были стабильными.24 декабря Росстат сообщил, что розничные цены на топливо за 11 месяцев 2020 года выросли на 2,4%, а вот производители взвинтили их сразу на 10,1%.