Российский вице-премьер Александр Новак сообщил, что в следующем году мировой спрос на нефть может вырасти на 5-6 миллионов баррелей в сутки. Он считает, что это оптимистичный прогноз.«Сегодня спрос еще не восстановился примерно на 7-8 млн баррелей в сутки относительно докризисного периода. Хотя, в общем-то, я уже говорил, что падение было значительно больше», - цитирует слова вице-премьера телеканал «Россия – 24».По мнению Новака, развитие технологий увеличит потребление электроэнергии в мире. Он отметил, что новые тренды - технологии искусственного интеллекта, использование больших баз данных, современные цифровые технологии – нужно будет обеспечивать энергией.Россия будет стремиться наращивать экспорт нефтегазохимической продукции, ее выпуск будет стимулироваться, подвел итог вице-премьер.28 декабря он также рассказал о том, что РФ будет следить за стабильностью цен на бензин в 2021 году.