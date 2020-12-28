Полиция Испании арестовала троих подростков - 16,17 и 18 лет. Их обвиняют в похищении взрослого человека и его последующих пытках. Все это время подростки вели прямой эфир в Instagram.Зрители стрима видели, как 30-летний мужчина умолял о пощаде в то время, как подростки избивали его гаечным ключом и промышленным миксером. Дошло до того, что злоумышленники угрожали убить мужчину. Все эти издевательства продолжались на протяжении нескольких часов, пишет Newsweek.В итоге один из зрителей, которого сильно встревожило происходящее, обратился в полицию. В качестве доказательств он предъявил видеозапись c прямого эфира. В этот же день полицейские нашли квартиру из стрима и арестовали подозреваемых. Стражи порядка предполагают, что причиной нападения мог стать корыстный умысел. У одного из подростков нашли банковскую карту потерпевшего.Самого мужчину доставили в больницу. Правда, пока его состояние оставляет желать лучшего. Он получил серьезные травмы головы, кроме того, у потерпевшего сломаны ребра и один позвонок. Врачи опасаются, что он может потерять руку.