«Спутник V» скоро привезут в Сербию. Президент страны Александр Вучич сообщил, что первые партии будут там уже до конца года.«Ожидаем, что до конца года в нашу страну поступят первые объемы вакцины из России», - сказал он на итоговой пресс-конференции.Вакцинация начнется после того, как препарат одобрят соответствующие медицинские службы.Вучич отметил, что Белград также ведет переговоры с западными и китайскими производителями вакцин. Он сам, кстати, может сделать себе китайскую прививку.«Я не жду, я сказал, что приму любую вакцину. Мы принимаем разные вакцины, предполагаю, что председатель парламента примет какую-то третью вакцину. Министры разделятся, чтобы показать, что все вакцины хорошие, чтобы мотивировать людей вакцинироваться», - сказал он в ответ на вопрос, правда ли, что он ждет именно китайский препарат.Вакцинация от коронавируса в России стартовала в начале декабря. 15 декабря объявили о начале прививочной кампании в США. Также идет вакцинация в Великобритании. При этом на Западе прививку предлагают в первую очередь людям старшего возраста, поскольку у них повышен риск тяжелых осложнений ковида. KP.RU рассказывает, как дело с этим обстоит у нас.