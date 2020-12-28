Российский президент Владимир Путин выразил свои соболезнования семьям и близким моряков, которые погибли в результате трагедии с рыболовецким судном «Онега», которое затонуло сегодня в Баренцевом море. По предварительным данным, трагедия унесла жизни 17 членов экипажа корабля. Телеграмма президента с соболезнованиями, адресованная губернатору Мурманской области Андрею Чибису, опубликована в понедельник, 28 декабря, на официальном сайте Кремля.- С прискорбием узнал о трагедии в Баренцевом море, унёсшей жизни членов экипажа рыболовецкого судна «Онега». Прошу передать глубокие соболезнования семьям погибших и слова поддержки пострадавшим, - отметил Владимир Путин.Напомним, что рыболовецкое судно «Онега» затонуло сегодня в Архангельской области около Новой Земли. На борту корабля находились 19 моряков, только двух членов экипажа удалось спасти. По предварительным данным, остальные 17 рыбаков погибли в ледяных водах Баренцева моря. В настоящее время судно «Войково» и экипажи нескольких других судов пытаются найти пропавших моряков, пока что безуспешно.Как сообщал сайт Kp.ru, родные погибших в беседе с журналистами говорили о том, что зарплата рыбаков судна напрямую зависела от объема улова, это и могло вынудить команду выйти работать в шторм.ПО ТЕМЕ«Мы получили еще одну братскую могилу в море»: Рыболовецкое судно «Онега» с 19 членами экипажа затонуло в Баренцевом море после мощного удара волныРассказываем, что известно о ЧП на воде, которое произошло 28 декабря (подробности)