Избавиться от коронавируса удастся только после успешной вакцинации и выработки коллективного иммунитета. А это может занять несколько лет. Такое мнение выразил академик РАН, доктор медицинских наук Владимир Порханов, который возглавляет Научно-исследовательский институт - Краевую клиническую больницу № 1 имени профессора С. В. Очаповского.Переболев инфекцией сам, Владимир Алексеевич заявил, что коронавирус останется с нами надолго.«До 2025 года точно! Я сразу это понял, еще весной отправил своих врачей в Москву изучить опыт. Они были в Коммунарке, в Боткинской больнице, в НИИ скорой помощи им. Н. В. Склифосовского. Благодаря этому мы очень быстро развернули у себя инфекционное отделение. И одно могу сказать точно - оно в обозримом будущем не закроется. «Корона» будет с нами до тех пор, пока не заработает вакцина и не выработается коллективный иммунитет», - цитирует врача «Российская газета».Академик также посоветовал всем россиянам отмечать Новый год в кругу семьи, не участвовать в массовых мероприятиях и шумных вечеринках, чтобы не повышать риск распространения коронавируса. Также специалист добавил, что такой подход позволит и врачам немного отдохнуть со своими близкими, ведь в праздники у медиков и так всегда намного больше работы, чем в обычные дни.«Я желаю здоровья и мудрости в принятии решений в Новом году! Поверьте, врачи не хотят встречать праздник вместе с вами и COVID-19!», - подытожил Владимир Порханов.