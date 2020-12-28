В первую волну коронавируса в России в правительстве были «ковид-диссиденты», но сейчас их уже нет, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова.Также она сообщила, что в большинстве регионов России на сегодняшний день ситуация с коронавирусом стабилизировалась.Правительство подготовило план развития системы санитарно-эпидемиологического надзора. Татьяна Голикова также назвала тревожным тот факт, что пандемия способствовала ускорению отдельных заболеваний. Россия еще обсудит с экспертами стран-членов ВОЗ вопрос по поводу последствий коронавируса с точки зрения влияния на течение других хронических заболеваний.В эфире программы \\"Познер\\" на Первом канале Голикова сказала, что многие врачи говорят ей, что они устали работать в этой ситуации. Смертность от ковида тяжело сказывается и на семьях, и на медперсонале.Высказалась вице-премьер и по поводу отсутствия локдауна в России осенью.«Новый локдаун из-за коронавируса в России не вводился, так как страна осенью была готова к борьбе с эпидемией», - отметила она.Голикова считает бессмысленными долгосрочные прогнозы о ситуации с коронавирусом в России.