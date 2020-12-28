Россияне назвали сумму финансовой помощи, которую оказывают родителям. О том, что нужно помогать и поддерживать говорят 70% участников опроса, исследования дочерних компаний Сбербанка. Но только 44% оказывают финансовое содействие на деле, а не на словах.Женщины относятся к помощи пожилым более серьезно. Среди них переводить средства готовы 71%, среди мужчин таковых 65%. Чем старше респонденты, тем более актуален для них этот вопрос, пишет газета \\"Известия\\".Регионы, где готовы помогать чаще:Оренбург - 78%,Киров - 78%,Махачкала - 77%,Томск - 76%,Кемерово - 76%.Оптимальной называется сумма в 10,3 тысячи рублей, а, например, в Санкт-Петербурге 15,3 тыс., в Москве – 15 тыс.Но фактически переводят в среднем 5,5 тысяч рублей или 66 тыс.руб в год. Самая внушительная поддержка приходится от детей в возрасте от 41 до 50 лет (58%).Стоит отметить, что большинство опрошенных уверяют, что стали оказывать помощь родителям (61%) сразу после окончания вуза.Ранее экономисты назвали причины укрепления рубля. Сейчас на российском рынке очень мало инвесторов. рубль опирается на падающий доллар и сильную нефть, пишет ФАН.