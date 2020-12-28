На территории России смертность за минувшие 11 месяцев этого года увеличилась на 13,8 процента по отношению к соответствующему периоду прошлого года. Более 80 процентов данного прироста показателя связаны с эпидемией коронавирусной инфекции. Об этом в понедельник, 28 декабря, в ходе брифинга сообщила вице-премьер России Татьяна Голикова.- В соответствии с данным Росстата, которые они опубликуют сегодня, смертность с января по ноябрь уходящего 2020 года по сравнению с аналогичным периодом 2019 года увеличилась на 13,8 процента. Хочу обратить внимание, что 81 процента прироста общей смертности в этот период приходится на ковид и последствия заболевания коронавирусной инфекцией, - отметила она.Как сообщал сайт kp.ru, в России за последние сутки врачи зафиксировали более 27,7 тысячи случаев заражения коронавирусом в 84 регионах. Жертвами болезни или осложнений после нее стали еще 487 россиян, выздоровели за сутки 20 480 россиян.