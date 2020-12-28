Вице-премьера Татьяну Голикову вакцинировали еще во время клинических исследований. Она рассказала, что это было ее личное желание.Голикова рассказала о прививке в эфире программы «Познер» на Первом канале.«Мне никто не приказывал, это было мое личное желание, причем еще на стадии клинических исследований вакцины», - отметила она в беседе с телеведущим.Она подчеркнула, что ее решение может показаться странным, но она «посчитала важным для себя и для окружающих понять, насколько действенный этот продукт». Также вице-премьер подтвердила наличие у нее антител.По словам Голиковой, многие ее знакомые уже поставили прививку. Даже те, кто обычно не являлся абсолютными приверженцами вакцинации.В ходе интервью они призналась, что в правительстве были раньше «ковид-диссиденты», но сейчас, на этом этапе пандемии их уже нет.