Вице-премьер Татьяна Голикова объяснила, почему во время второй волны коронавируса в России не ввели новый локдаун. По ее словам, осенью страна была готова к борьбе с инфекцией. Поэтому получилось обойтись без кардинальных мер.Что касается нынешней ситуации с COVID-19, то в большинстве регионов она стабилизировалась, заявила Голикова в эфире программы \\"Познер\\" на Первом канале.В интервью она также рассказала о том, что некоторые хронические заболевания обострились из-за коронавируса. И это, конечно, тревожная тенденция. Россия еще будет обсуждать с ВОЗ, как COVD-19 влияет на течение других хронических заболеваний.Вице-премьер считает, что сейчас бессмысленно рассуждать и прогнозировать, как будет развиваться ситуация с коронавирусом в дальнейшем.Голикова высказалась и по поводу вакцинации. Она призналась, что сама сделала прививку еще во время клинических испытаний. Это было ее личным решением.