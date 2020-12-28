Люди с тяжелой формой ожирения умирают чаще, чем с нормальным весом. По словам директора НМИЦ эндокринологии Минздрава России, члена-корреспондента РАН Натальи Мокрышевой, смертность среди молодых людей с ожирением в 10-12 раз выше.Всего в России живет около 40 миллионов человек с ожирением.«Ожирение распространено в России очень широко. <...> Тяжелая форма ожирения, это люди, которые имеют высокий риск смерти», - сказал Мокрышева.Также, по ее данным, в РФ зарегистрировано около пяти миллионов пациентов с сахарным диабетом. Почти у 50% из них есть тяжелые осложнения, пишет ТАСС.Одной из ключевых задач правительства, прописанных в нацпроекте «Демография», является снижение смертности населения старше трудоспособного возраста, увеличение рождаемости и ожидаемой продолжительности здоровой жизни. Проект был продлен на 10 лет (до 2030), и профильные ведомства занимаются корректировкой его показателей.В октябре 2020 года в Минздраве заявили, что люди с ожирением переносят коронавирус тяжелее. Для определения лишней массы тела необходимо высчитать индекс.