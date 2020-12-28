2020 год отметился не только пандемией коронавируса, которая загнала полмира по домам и привела к экономическим проблемам по всему миру. Это еще и год масштабных экологических катастроф, которые эксперты благотворительной организации Christian Aid оценили в 140,9 миллиарда долларов. И эта сумма только от 10 крупнейших катастроф на планете.Дороже всего человечеству обошлась серия штормов, прокатившихся этим летом и осенью по Северной и Центральной Америке. Ущерб от четырех штормов – «Лаура», «Салли», «Эта» и «Йота» - составил 40 миллиардов долларов.На втором месте – наводнения в Китае с ущербом на 32 миллиарда долларов. А на третьем – серия лесных пожаров на западном побережье США (20 миллиардов).В топ-9 также вошли:Нашествие саранчи в Восточной АфрикеЛесные пожары в АвстралииНаводнения в Индии, Японии и ПакистанеШторм «Алекс»Ураган «Сиара» в ЕвропеЦиклон «Амфан» в Бенгальском заливе.Причинами этих процессов стали глобальное потепление, малые усилия мирового сообщества по борьбе с ним путем снижения выбросов парниковых газов в атмосферу Земли.«В 2021 году крайне необходимо начать новый этап совместных действий по борьбе с этой волной климатических изменений», - цитирует ТАСС одного из авторов отчета компании Кэтрин Крамер.Эксперты советуют властям всех стран срочно нарастить усилия по борьбе с выбросами парниковых газов, и активнее переходить на возобновляемые источники энергии. А также призвали власти богатых стран помочь финансово бедным государствам, так как именно они становятся главными жертвам климатического кризиса.