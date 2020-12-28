Россия объявила персоной нон грата и выслала помощника военного атташе при болгарском посольстве в Москве подполковника Митко Борисова в ответ на высылку из Софии российского военного дипломата. Соответствующую ноту уже вручили послу Болгарии Атанасу Крыстину, который в понедельник, 28 декабря, пришел в российское министерство иностранных дел.- Сегодня болгарский посол был приглашен в МИД России, где ему была вручена нота об объявлении персоной нон грата помощника военного атташе при посольстве Болгарии в Москве. Последнему предписали покинуть территорию России в течение 72 часов, - говорится в заявлении внешнеполитического ведомства РФ.Данный шаг стал ответом Москвы на решение Болгарии выслать российского военного атташе при посольстве в Софии несколько дней назад.Военный, военно-воздушный и военно-морской атташе при посольстве России стал уже шестым дипломатом России, которого Болгария объявила персоной нон грата. Болгария утверждает, что он якобы занимался разведывательной деятельностью в республике, собирая данные об участии военнослужащих США в учениях на территории государства. Российское посольство в ответ заявило, что доказательств, которые подтверждали бы подобные обвинения, представлено не было.